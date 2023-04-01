МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. ГОСТ для алкозамков, разработанный Росстандартом, вступил в силу с 1 апреля, он распространяется на автомобили — в том числе легковые — осуществляющие коммерческие перевозки пассажиров, а также на транспортные средства, которые перевозят опасные, тяжеловесные, крупногабаритные грузы, бытовые отходы и мусор.

Алкозамок предназначен для выявления паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе, в случае их обнаружения аппаратура не даст возможности начать движение, передаст информацию о запуске мотора нетрезвым водителем оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС.

ГОСТ устанавливает общие технические требования к составу, функциональности, безопасности, алгоритмам работы алкозамка, а также требования к ее отдельным элементам. Документ носит рекомендательный характер.

В Росстандарте отмечали, что "алкозамки активно применяются во многих странах мира – в некоторых из них, подобными средствами оборудованы почти все виды общественного транспорта".

Там же добавляли, что ГОСТ позволит обеспечить создание механизмов контроля за состоянием водителя в целях пресечения возможности управления транспортными средствами людьми в состоянии алкогольного опьянения, что в свою очередь будет способствовать повышению уровня безопасности дорожного движения и обеспечению снижения количества дорожно-транспортных происшествий.