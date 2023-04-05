Глава "Росатома" Лихачев встретился в Калининграде с гендиректором МАГАТЭ Гросси
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев провел в Калининграде встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщила российская корпорация.
"Алексей Лихачев проинформировал генерального директора МАГАТЭ о тех шагах, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС", — добавили там.
Представитель МАГАТЭ заявил, что лично увидел последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью прошлого года.
"Как позитив, он отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных", — сказали в "Росатоме".
Кроме того, все участники встречи обсудили инициативу Гросси об обеспечении безопасности ЗАЭС. Россия подчеркнула свою готовность продолжать эту работу.
Сам глава МАГАТЭ в своем твиттере написал, что продолжит усилия по защите Запорожской атомной электростанции.
На прошлой неделе Гросси посетил ЗАЭС. Это был его второй визит на ЗАЭС и первый с тех пор, как 1 сентября он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции.
https://1prime.ru/News/20230405/840290277.html