МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев провел в Калининграде встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщила российская корпорация. В офисе Зеленского раскритиковали работу МАГАТЭ

"Алексей Лихачев проинформировал генерального директора МАГАТЭ о тех шагах, которые предпринимаются российской стороной для обеспечения безопасной эксплуатации Запорожской АЭС", — добавили там.

Представитель МАГАТЭ заявил, что лично увидел последствия обстрелов Запорожской АЭС осенью прошлого года.

"Как позитив, он отметил наличие на станции новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных", — сказали в "Росатоме".

Кроме того, все участники встречи обсудили инициативу Гросси об обеспечении безопасности ЗАЭС. Россия подчеркнула свою готовность продолжать эту работу.

Сам глава МАГАТЭ в своем твиттере написал, что продолжит усилия по защите Запорожской атомной электростанции.

На прошлой неделе Гросси посетил ЗАЭС. Это был его второй визит на ЗАЭС и первый с тех пор, как 1 сентября он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на станции.