МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот напомнил иностранным послам о теракте на газопроводах "Северный поток" и выразил надежду на учреждение международной комиссии по расследованию этого дела. В Германии потребовали восстановить "Северный поток"

"Упомяну в первую очередь об имевших место в сентябре 2022 года диверсия на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддерживает наше предложение об учреждении независимой международной комиссии об установлении всех обстоятельств случившегося", — сказал он.

Также российский лидер выразил надежду на поддержку Дании в вопросе учреждения комиссии по "Северным потокам" и подчеркнул, что Москва и Копенгаген исторически близки друг к другу, однако сегодня в Балтийском море неспокойно.

"Наши официальные отношения с Данией насчитывают 530 лет, в свое время наши царствующие дома двух стран состояли в родственной связи. Как известно, супруга императора Александра III, Мария Федоровна, была датчанкой по происхождению. То есть, наши государства исторически всегда были близки друг другу, вели себя как добрые соседи на Балтике. Сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно", — сказал Путин, пояснив, что речь идет о диверсиях на газопроводах "Северный поток".

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Взрывы произошли 26 сентября прошлого года на нитках газопровода "Северный поток". В ходе расследования Германия, Дания и Швеция не исключили, что была совершена диверсия, а Генпрокуратура РФ открыла дело об акте международного терроризма. Путин также подчеркивал, что взрывы на газопроводе — очевидный террористический акт. При этом Оператор "Северного потока" Nord Stream AG констатировал, что ЧП на газопроводах беспрецедентно и сроки ремонта оценить невозможно.

Путин 31 октября заявил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.

Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года в ходе учений водолазы ВМС США при помощи специалистов из Норвегии. Херш подчеркивал, что решение об операции принимал лично президент Джо Байден. Пентагон, в свою очередь, заявлял, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов.

Газета New York Times 7 марта сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на "Северных потоках" стоит некая проукраинская группировка. В тот же день издание Zeit также написало, что операция пои подрыву газопроводов проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ, однако, сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.

Издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта. По информации СМИ, судно приписано к порту Бреге на острове Рюген, это 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50, которая была арендована неизвестными через чартерную фирму. Свой путь, по данным издания, "Андромеда" проделала из порта Росток-Варнемюнде с короткой остановкой у находящегося на севере острова порта Вик.

После этого Херш со ссылкой на источник заявил, что после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца и его встречи с американским президентом Джо Байденом в начале марта ЦРУ совместно с немецкой разведкой попросили подготовить альтернативную версию о ЧП на газопроводах "Северный поток" для СМИ.

Путин назвал версию о причастности украинских "активистов" к взрыву на "Северных потоках" "полной чушью", поскольку взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.