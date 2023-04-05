ВАРШАВА, 5 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прибыл в Польшу в роскошном железнодорожном вагоне, сообщает польское издание Fakt. Зеленский прибыл в Польшу, сообщили СМИ

Зеленский в среду находится в Варшаве с официальным визитом.

Издание отмечает, что украинский руководитель прибыл в Польшу "в роскоши, комфорте и стиле, как подобает главе государства". По данным Fakt, Зеленский приехал на "настоящем железнодорожном лимузине", который внешне ничем не отличается от других вагонов. К услугам Зеленского в вагоне "просторная спальня с великолепной кроватью, отделанная мозаикой ванная комната и богато оборудованная кухня, конференц-зал и удобные помещения для охраны", говорится в сообщении.

Отмечается, что вагон оформлен в золотых тонах. По информации издания, он принадлежит Украинским железным дорогам и был отремонтирован несколько лет назад польской компанией Pesa. Также в сообщении говорится, что подобным вагоном пользовался президент США Джо Байден во время своего визита в Киев в феврале 2023 года.