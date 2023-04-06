МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" начала пассажирские авиаперелеты по маршруту Якутск-Харбин, сообщается на сайте международного аэропорта "Якутск" имени Платона Ойунского.

"Рейс ЯК501 авиакомпании "Якутия" в Харбин вылетает по расписанию", — следует из онлайн-табло.

Ранее авиакомпания "Якутия" сообщала о старте продажи авиабилетов из Якутска в китайский Харбин с 6 апреля. Рейсы будут выполняться еженедельно.

Китай после трехлетних ковидных ограничений возобновил выдачу виз для въезда граждан России.