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https://1prime.ru/News/20230406/840297235.html
Авиакомпания "Якутия" начала полеты по маршруту Якутск-Харбин
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Авиакомпания "Якутия" начала пассажирские авиаперелеты по маршруту Якутск-Харбин, сообщается на сайте международного аэропорта "Якутск" имени Платона Ойунского. "Рейс ЯК501... ПРАЙМ, 06.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" начала пассажирские авиаперелеты по маршруту Якутск-Харбин, сообщается на сайте международного аэропорта "Якутск" имени Платона Ойунского.
"Рейс ЯК501 авиакомпании "Якутия" в Харбин вылетает по расписанию", — следует из онлайн-табло.
Ранее авиакомпания "Якутия" сообщала о старте продажи авиабилетов из Якутска в китайский Харбин с 6 апреля. Рейсы будут выполняться еженедельно.
Китай после трехлетних ковидных ограничений возобновил выдачу виз для въезда граждан России.