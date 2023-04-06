МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть остаются в минусе в четверг днем, но замедляют темпы снижения по сравнению с утренней динамикой, с учетом потенциального влияния дополнительного сокращения предложения на рынке со стороны ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. СМИ: Saudi Aramco повысила цены на нефть на май для Азии

По состоянию на 13.17 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,08%, до 84,92 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на столь же символические 0,11%, до 80,52 доллара. Утром нефть дешевела примерно на 0,5%.

Нефть дешевеет второй день подряд после скачка стоимости на 6% в понедельник. И аналитики по-прежнему отмечают перспективы для роста котировок сырья, поскольку предложение на рынке будет сокращаться. В понедельник министерский комитет ОПЕК+ объявил о сокращении добычи нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки с начала мая и до конца года.

"Импульс для роста на рынке, возможно, ослаб, но потенциал укрепления сохраняется, учитывая сокращение предложения", — сказал агентству Bloomberg аналитик брокерской компании PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), имея в виду решения ОПЕК+.

Бреннок также добавил, что в текущем квартале начнется "дефицит" предложения нефти, а во второй половине года нехватка сырья может "ухудшиться".