ЖЕНЕВА, 6 апр — ПРАЙМ. Почти каждая четвертая швейцарская семья пострадала за последние шесть месяцев из-за нехватки лекарств в стране, эта цифра возрастает до 33% для семей с детьми, говорится в опубликованном опросе на сайте крупнейшего швейцарского онлайн-компаратора Comparis. В Швейцарии начали расследование по факту поглощения Credit Suisse

"Четверть опрошенных заявили, что за последние шесть месяцев они сами или кто-то из членов их семей пострадали от нехватки лекарств. Что касается семей с детьми, то это соотношение составляет одно из каждых трех домохозяйств", — сказано в документе.

Респонденты опроса считают, что Швейцария должна производить больше лекарств и укреплять международное сотрудничество, чтобы исправить эту ситуацию.

"Около 6% ответов указывают на то, что как респондент, так и другой член семьи не получали обычных необходимых лекарств или лечения", — добавляется в исследовании.

Опрос был проведен институтом Innofact выборкой из 1020 человек из всех регионов Швейцарии в марте 2023 года.

Правительство Швейцарии в марте рекомендовало аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за нехватки.

Ранее в интервью газете Blick президент швейцарского общества фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли заявил, что в Швейцарии ощущается нехватка лекарств, ситуация может ухудшиться.