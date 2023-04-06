Опрос Comparis: почти 25 процентов швейцарских семей пострадали от нехватки лекарств
ЖЕНЕВА, 6 апр — ПРАЙМ. Почти каждая четвертая швейцарская семья пострадала за последние шесть месяцев из-за нехватки лекарств в стране, эта цифра возрастает до 33% для семей с детьми, говорится в опубликованном опросе на сайте крупнейшего швейцарского онлайн-компаратора Comparis.
"Четверть опрошенных заявили, что за последние шесть месяцев они сами или кто-то из членов их семей пострадали от нехватки лекарств. Что касается семей с детьми, то это соотношение составляет одно из каждых трех домохозяйств", — сказано в документе.
Респонденты опроса считают, что Швейцария должна производить больше лекарств и укреплять международное сотрудничество, чтобы исправить эту ситуацию.
"Около 6% ответов указывают на то, что как респондент, так и другой член семьи не получали обычных необходимых лекарств или лечения", — добавляется в исследовании.
Опрос был проведен институтом Innofact выборкой из 1020 человек из всех регионов Швейцарии в марте 2023 года.
Правительство Швейцарии в марте рекомендовало аптекам и медицинским учреждениям выдавать пациентам определенные антибиотики только в предписанных количествах из-за нехватки.
Ранее в интервью газете Blick президент швейцарского общества фармацевтов PharmaSuisse Мартина Руггли заявил, что в Швейцарии ощущается нехватка лекарств, ситуация может ухудшиться.
https://1prime.ru/News/20230406/840306948.html