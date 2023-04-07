АНКАРА, 7 апр — ПРАЙМ. Надежд на то, что страны, ведущие национальные расследования терактов на "Северных потоках", предадут гласности свои находки, очень мало, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. NYT: обвинение Украины в ЧП на "Северных потоках" может лишить ее помощи

"Очень мало надежд на то, что те, кто занимаются национальными расследованиями, найдут в себе силы преодолеть приказ старшего товарища и предать гласности то, что они там обнаружили", — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Взрывы на газопроводах "Северный поток" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция в ходе расследования не исключили целенаправленной диверсии, Генеральная прокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма. Оператор "Северного потока " Nord Stream AG, в свою очередь, сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, поэтому сроки ремонта оценить невозможно.

Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне 2022 года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при помощи специалистов из Норвегии. По сведениям Херша, решение об операции принимал лично президент США Джо Байден. Пентагон, однако, заявлял, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов.

Затем 7 марта газета New York Times со ссылкой на разведданные сообщила, что за подрывом "Северных потоков" стоит некая проукраинская группировка. Издание Zeit также написало, что следы атаки на трубопроводы ведут на Украину: операция якобы проводилась на яхте, арендованной у компании, расположенной в Польше, которая принадлежит двум украинцам. Прокуратура ФРГ, в свою очередь, сообщила, что лодка сдавалась в аренду немецкой компанией, которая находится вне подозрений.

Немецкое издание Spiegel опубликовало фото, модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), приписанной к порту Бреге на острове Рюген и, предположительно, использованной в ходе подготовки теракта на "Северных потоках": это 15-метровая Bavaria Cruiser 50, которая была арендована неизвестными через чартерную фирму. По данным издания, "Андромеда" вышла из порта Росток-Варнемюнде и ненадолго останавливалась у находящегося на севере острова порта Вик. Позднее Херш со ссылкой на источник заявил, что после встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с Байденом в начале марта ЦРУ совместно с разведкой Германии попросили подготовить для СМИ альтернативную историю о взрывах на газопроводах.

Президент РФ Владимир Путин называл версию о причастности Украины к взрыву "полной чушью" и отмечал, что диверсию подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями.