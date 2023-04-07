ВАШИНГТОН, 7 апр — ПРАЙМ. Конфликт на Украине закончится в августе-октябре победой России, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, скептически оценив шансы украинского контрнаступления. Шойгу высказался о перспективах конфликта на Украине

В частности, он предсказал, что с падением Артемовска, в котором он не сомневается, в украинских порядках образуется "гигантская дыра".

"Эта война закончится к августу, между августом, сентябрем и октябрем этого года. Я твердо в это верю, и мы на траектории достижения такого исхода в эти сроки", — сказал Риттер в ток-шоу на YouTube.

Крупное контрнаступление, которое анонсируют весной украинские власти и их западные союзники, по мнению Риттера, будет провести "проблематично". "Я не думаю, что у них есть (для этого) войска, вооружение, инициатива", — сказал он.

Другому участнику ток-шоу, который собирается присоединиться к украинским войскам, Риттер посоветовал этого не делать.

"Возвращайся домой. Ты погибнешь. Просто погибнешь. Много твоих соотечественников-американцев и других иностранцев погибают сейчас. Бои станут только тяжелее. Возвращайся домой, тебе не победить в этом конфликте", — сказал он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".