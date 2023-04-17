МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Читатели турецкого портала 23Derece жестко отреагировали на слова министра обороны Украины Алексея Резникова, сравнившего число потерь ВСУ с количеством жертв недавнего землетрясения в Турции.

В интервью испанскому изданию La Razon Резников "похвастался", что потери Украины в ходе боевых действий "меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции". Соответствующая публикация 23Derece в Twitter вызвала шквал негодований.

Комментатор с ником @omcysff выразил недоумение по поводу высказывания Резникова: "Я не понимаю, какой смысл сравнивать это с землетрясением, тупица".

Ему вторил @10urvk: "Глупые замечания, звучат как насмешка", — отметил.

Схожим образом отреагировал @dencho83: "Ты не нашел больше ничего, с чем можно было бы сравнить?"

"Каким-то образом им удалось снова связать этот вопрос с нами?" — добавил @o_atlar.

Многие пользователи обвинили Резникова в аморальности. Например, @DENZGNE12 призвал читателей: "Посмотрите на этого человека, он использует наши жертвы в своей политике. Не верится".

"Как это показательно. У вас потери более 200 тысяч. На Украине не осталось мужчин, чтобы воевать", — отметил @mehmetnazif1905.

А комментатор @uniquenfierce задался вопросом: "Этично ли сравнивать мирных жителей другой страны, которые погибли во сне в результате землетрясения или потеряли близких, у которых не было возможности защитить себя, с теми, кто воюет при помощи танков и винтовок?"

"И он все еще не подал в отставку!" — возмутился @Pechlivan.