МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Снижение рейтинга казначейских бумаг Минфина США может быть только самой вершиной айсберга накопленных проблем с госдолгом страны, считает российский бизнесмен Олег Дерипаска. ЦБ не изменит регулирование для выдачи льготных кредитов на приватизацию

"Потенциальное снижение рейтинга казначейских бумаг Минфина США от сегодняшнего "надежного" до "мусорного" с повышением стоимости обслуживания долга с сегодняшних 4% до 8-10% может быть только самой вершиной этого айсберга накопленных проблем", — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

"США абсолютно заигрались с использованием статуса доллара как мировой резервной валюты. В итоге как бы невероятным это не казалось, но теперь они сами стоят в шаге от банкротства государственных финансов, и ситуацию только усугубят внутренние политические игры, которые будут идти до конца следующего года", — добавил он.

По его словам, крах американских государственных финансов будет означать полное разрушение не только существующей мировой финансовой системы, но и всего глобального миропорядка. США за прошлый год потратили на обслуживание долга 475 миллиардов долларов, а в 2025 году, по прогнозам, они будут вынуждены направить на это больше, чем потратили на оборону в 2022 году — 767 миллиардов долларов, пишет Дерипаска.

"И самое главное — это знак для всех развивающихся стран, что они рискуют оказаться в глубочайшей долговой яме, лишенные возможности напечатать средства для погашения или обслуживания долга. Рост процентных ставок неизбежно приведет к разбалансировке всей системы мировых финансов, и ситуация вполне может выйти из-под контроля", — считает он.

По его мнению, этого "безумия с идущей в разнос мировой финансовой системой" можно было бы избежать, если бы были по-настоящему действенные механизмы урегулирования споров между странами в рамках международной правовой системы. "Тогда не понадобилось бы накапливать такие огромные долги и не пришлось бы тратить триллионы на оружие и ведение войн по всему миру. Нужна, конечно, прагматичная реформа ООН и остальных институтов, но не при этих пенсах", — написал он.