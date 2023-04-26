МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Россия будет активно участвовать в работе саммита БРИКС, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Вот оно!" Во Франции признали экономическое превосходство БРИКС

Ранее глава ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что власти страны рассмотрят вопрос о выходе из состава Международного уголовного суда (МУС) в соответствии с решением правящей партии "Африканский национальный конгресс". Позднее в администрации президента эти заявления назвали "ошибочными".

Как подчеркнул представитель Кремля, Москва продолжит активную работу в организации.

"Россия является важным и ответственным участником БРИКС. Конечно же, мы будем принимать участие и в работе саммита, который состоится в ЮАР. Безусловно, этому будут предшествовать наши двусторонние контакты с юаровцами. Будем уточнять их позицию", — завил Песков.

Ранее он сообщал о наличии приглашения на саммит для российского лидера.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в том числе "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили в безопасные районы. По словам Пескова, постановка вопроса МУС об "аресте" президента неприемлема, Москва не признает юрисдикцию суда, а любые решения суда ничтожны с юридической точки зрения.