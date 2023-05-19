В Бурятии закрыли проезд на участке федеральной трассы "Байкал"
В Бурятии закрыли из-за непогоды проезд на участке федеральной трассы "Байкал"
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Проезд на перевале Пыхта федеральной трассы "Байкал" в Бурятии закрыт, из-за дождя и снега там образовался лед, сообщает минтраспорта региона со ссылкой на ГКУ "Регионавтодор республики".
"Из-за дождя и снега на перевале Пыхта образовалась ледяная корка. В настоящее время проезд закрыт для транспорта", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на участке работают комбинированные дорожные машины, погрузчики. Дежурят специалисты ГКУ Бурятрегионавтодора. Сообщается, что об открытии проезда дополнительно уведомят.
Ранее в Бурятии объявили штормовое предупреждение. С 18 по 20 мая синоптики прогнозировали на всей территории республики сильные осадки в виде дождя и снега, ветер до 24 метров в секунду.
https://1prime.ru/News/20230519/840634565.html
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