ВАШИНГТОН, 15 июн — ПРАЙМ. Консенсус американском Конгрессе по вопросу помощи Украине находится на грани раскола из-за необходимости сокращать расходы на другие сферы из-за объема госдолга, пишет New York Times. Трамп заявил, что из-за военной помощи Украине США остались без боеприпасов

"Сильный и давний двухпартийный консенсус в конгрессе относительно предоставления огромных сумм для помощи военным усилиям Украины начинает давать трещины", — говорится в публикации.

Правые представители республиканцев усиливают попытки ограничить или даже блокировать планы по военной помощи Киеву. И позиции политиков укрепляются на фоне сокращения финансирования на образование, жилищную и продовольственную программу, военное финансирование, тем временем, растет.

"Этот раскол усилился из-за соглашения о потолке долга, которое привело в ярость крайне правых республиканцев", — поясняется в публикации.

При этом некоторые конгрессмены уже выражают уверенность, что военную помощь Киеву от Вашингтона заблокируют.

"Я знаю, что это произойдет, я просто не знаю, когда это произойдет", — сказала NYT представитель Аризоны, республиканец Энди Биггс.

Однако, как говорится в статье, не только республиканцы выступают против расширения помощи Украине.

"Любой шаг по увеличению военных расходов также может столкнуться с сопротивлением со стороны либеральных демократов", — пишет издание.

При этом некоторые представители демократов не согласны с сокращением расходов на внутренние программы.

Однако, как напомнил NYT, ряд конгрессменов и ранее выражали скептицизм по поводу расширения военной помощи Киеву, но во время голосования все же принимали очередной пакет помощи Киеву. Газета не исключила, что и при рассмотрении новой помощи "обе палаты конгресса найдут достаточную поддержку для принятия законопроекта о чрезвычайных расходах для Украины".