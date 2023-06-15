СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Плотину разрушенной Каховской ГЭС можно восстановить, заявил в эфире НТВ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Адский бульон": Украине предрекли катастрофу из-за Каховской ГЭС

"Сама гидростанция полностью уничтожена, а вот плотина не полностью. Там есть часть сохранившейся бетонной конструкции. Она находится на тех отметках, которые мы знаем и видим… Восстановлению плотина подлежит, главная ее цель — это водохранилище, сохранение воды, чтобы снабжать уникальную систему мелиорации, которую построили на территории Херсонщины и Северного Крыма", — сказал он.

Плотину водохранилища строили советские проектировщики, которые учитывали всевозможные сценарии.

"У нас есть все планы, которые были предусмотрены проектировщиками. Четкие замеры, где что будет происходить, у нас есть. Как только выровняется уровень воды, то мы тут же сможем оценить, как дальше проектировать, что нужно делать", — добавил врио губернатора.

ВСУ в ночь на 6 июня ударили по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, произошел нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.