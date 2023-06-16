МОСКВА, 16 июн — Прайм. Главы минобороны стран Североатлантического альянса не договорились о новых планах по обороне, сообщил Reuters со ссылкой на источник. Медведев ответил на слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО

"На встрече министров обороны НАТО не удалось согласовать первые планы по обороне с конца "холодной войны", — говорится в тексте.

Как пояснил источник в альянсе, Турция заблокировала решения по выбору слов в отношении географических названий, а также в отношении Кипра. По словам источника, решение по-прежнему возможно до саммита НАТО в июле в Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля хочет утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ, усиления уровня координации между военными ведомствами государств-членов и коллективным командованием альянса, а также повышение боеготовности натовских подразделений на случай возможной конфронтации с Россией

Как утверждает Reuters, секретные планы на "тысячи страниц" впервые со времен холодной войны описывают, как объедиение хочет реагировать в случае "нападения со стороны России".