Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая осталась на прежнем уровне
ONS: годовая инфляция в Британии осталась в мае на уровне апреля в 8,7 процента
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая осталась на уровне предыдущего месяца в 8,7%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
За май потребительские цены в стране выросли на 0,7%.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, прогнозировали годовую инфляцию на уровне 8,4%, а в месячном выражении — 0,5%.
https://1prime.ru/News/20230621/840890473.html
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