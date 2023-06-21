МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая осталась на уровне предыдущего месяца в 8,7%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 6,1 процента

За май потребительские цены в стране выросли на 0,7%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, прогнозировали годовую инфляцию на уровне 8,4%, а в месячном выражении — 0,5%.