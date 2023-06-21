МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в мае в годовом выражении выросли на 18,5% и составили 938 950 машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Новые легковые автомобили в РФ за 9 месяцев стали дороже на 4,2%

"В мае 2023 года на автомобильном рынке ЕС наблюдался значительный рост регистраций легковых автомобилей — примерно 1 миллион единиц, что на 18,5% больше к прошлому году. Это десятый месяц роста подряд", — говорится в сообщении.

На крупнейших рынках наблюдался при этом двузначный процентный рост: в Германии — на 19,2%, в Италии — на 23,1%, во Франции — на 14,8%.

С января по май рост составил 18%, до 4,394 миллиона машин. В Германии показатель поднялся за период на 10,2%, в Италии — на 26,1%, во Франции — на 16,3%, в Испании при этом рост составил 26,9%. Отмечается, что значение остается на 23% ниже уровня 2019 года в 5,7 миллиона.

В модельном разрезе, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Volkswagen Group выросли в мае в годовом выражении на 19,5%, Stellantis (бывших Fiat и PSA) — снизились на 0,2% (на фоне падения продаж Fiat на 22,1%), группы Renault — выросли на 35,9%.