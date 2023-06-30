МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть по итогам первого полугодия сократились на 12-13%, следует из данных торгов. Мировые цены на нефть растут в ожидании новостей из США

По итогам торгов пятницы стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent выросла на 0,8%, до 74,9 доллара за баррель, августовского фьючерса WTI — на 1,1%, до 70,64 доллара. Таким образом, за первые шесть месяцев года Brent подешевел на 12,8%, WTI — на 12,2%.

За второй квартал цена Brent опустилась на 6,1%, WTI — на 6,6%. При этом за месяц марки "черного золота" подорожали на 3,8% и 3,7% соответственно.

Рынок во втором кваратале остро реагировал на экономические данные из-за опасений наступления рецессии и снижения спроса на нефть. Сохраняли свою значимость статданные из Китая, одного из крупнейших импортеров нефти в мире, чья экономика продолжает восстанавливаться после политики "нулевого ковида".

Беспокойства рецессии усиливались тем, что Федеральная резервная система США на своем майском заседании вновь повысила учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%, несмотря на коллапс ряда американских банков в марте и начале мая этого года.

В пятницу также были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 30 июня их число снизилось на одну — до 545 агрегатов.