МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ситуация на валютном рынке России не является угрозой для банковского сектора, заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

"Сейчас мы не считаем, что именно эта сейчас тенденция на валютном рынке является угрозой для банковского сектора. Нас больше беспокоит сам факт того, что быстро ее (открытую валютную позицию — ред.) пока сбалансировать не удается", — заявил он в кулуарах финансового конгресса Банка России.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.

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