МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к некоторому росту перед публикацией еженедельных данных по коммерческим запасам этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. При этом риски вокруг спроса сдерживают рост. Мировые цены на нефть медленно снижаются

По состоянию на 13.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,13% — до 76,75 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 71,97 доллара. Утром нефть дешевела примерно на 0,2%.

Трейдеры оценивают опубликованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам нефти в США. По оценке организации, за неделю по 30 июня показатель снизился на 4,4 миллиона баррелей.

Официальная статистика будет опубликована минэнерго США позднее в четверг. Аналитики прогнозируют уменьшение лишь на 1 миллион баррелей после падения на 9,6 миллиона неделей ранее.

Сдерживает рост котировок уход трейдеров от риска после публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США днем ранее. В документе регулятор посчитал целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки в 2023 году из-за высокой инфляции. Перспективы дальнейшего ужесточения усилили опасения по поводу рецессии, что негативно для прогнозов нефтяного спроса.