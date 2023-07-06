Мировые цены на нефть в четверг перешли к слабому росту перед выходом статистики по США
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к некоторому росту перед публикацией еженедельных данных по коммерческим запасам этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. При этом риски вокруг спроса сдерживают рост.
По состоянию на 13.47 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,13% — до 76,75 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 71,97 доллара. Утром нефть дешевела примерно на 0,2%.
Трейдеры оценивают опубликованные в ночь на четверг данные Американского института нефти (API) по коммерческим запасам нефти в США. По оценке организации, за неделю по 30 июня показатель снизился на 4,4 миллиона баррелей.
Официальная статистика будет опубликована минэнерго США позднее в четверг. Аналитики прогнозируют уменьшение лишь на 1 миллион баррелей после падения на 9,6 миллиона неделей ранее.
Сдерживает рост котировок уход трейдеров от риска после публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США днем ранее. В документе регулятор посчитал целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки в 2023 году из-за высокой инфляции. Перспективы дальнейшего ужесточения усилили опасения по поводу рецессии, что негативно для прогнозов нефтяного спроса.
https://1prime.ru/News/20230706/841018215.html