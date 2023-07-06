МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Офис генерального прокурора Украины удовлетворил иск Минюста о передаче активов российского предприятия "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина", говорится в сообщении телеграм-канала ведомства. В Японии отказались раскрыть сумму замороженных российских активов

Ранее стало известно, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины применил санкцию в виде взыскания активов на сумму более четырех миллионов долларов.

"По материалам прокуратуры национализированы активы российской авиакомпании. По материалам офиса генерального прокурора и на основании собранных доказательств Высшим антикоррупционным судом удовлетворен иск министерства юстиции Украины о передаче в доход Украины активов, принадлежащих госкорпорации "Ростех", — отметили в офисе генпрокурора.

Так, в доход Украины передали конструкцию пассажирского АН-140-100 (стоимость оценивается в четыре миллиона долларов), которую предприятие "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" в 2010 году передало государственному предприятию "Антонов" для проведения испытаний.