Российский рынок акций растет на 0,1 процента на старте торгов
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 0,1% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/News/20230707/841024650.html
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ НА СТАРТЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 0,1% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/News/20230707/841024650.html
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