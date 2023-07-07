МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российская компания бюро "Бюро 1440", входящая в "ИКС-холдинг", запустила три отечественных низкоорбитальных спутника, цель проекта — создать коммерческий сервис спутникового широкополосного доступа в интернет на низких орбитах, он начнет свою работу в 2027 году, говорится в сообщении Минцифры. Минцифры предложило новый способ развития 5G, пишут СМИ

"С космодрома "Восточный" были успешно запущены три отечественных низкоорбитальных спутника связи, которые разработала российская компания "Бюро 1440" (входит в "ИКС-холдинг")… Цель проекта — создать коммерческий сервис спутникового широкополосного доступа (ШПД) в интернет, который будет работать на низких орбитах, на высокой скорости и с минимальными задержками. Он начнёт свою работу в 2027 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас скорость передачи данных на устройство составляет 12 Мбит/сек, а задержка (время, необходимое для передачи данных от сервера до абонента) — 41 миллисекунда. В рамках испытательной миссии не стоит задача обеспечить высокую скорость, но даже при таких показателях уже можно посмотреть, например, фильм в формате HD. "Следующий этап — серийное и массовое производство отечественных аппаратов, а также увеличение скорости передачи данных до более чем 100 Мбит/с", — отметили в Минцифры.

С 2025 года планируется запускать на орбиту по 10-12 ракет в год, в одну ракету помещается порядка 15 спутников. Всего к 2035 году будет создано и запущено на орбиту более 900 низкоорбитальных отечественных спутников. Они обеспечат скоростным спутниковым интернетом жителей всей России. В планах — оказывать услуги ШПД с помощью российских космических аппаратов в 75 странах мира.

"Я смог близко познакомиться с командой Бюро, лично пообщаться со многими инженерами. Меня поразили и восхитили драйв, профессионализм и амбиции всех ребят, с которыми я общался. Они говорят о сложнейших технических задачах так, что не остаётся сомнений в том, что они смогут это сделать. Очень хочу пожелать им исполнить все свои планы. Мы очень верим в вас", — отметил глава ведомства Максут Шадаев, слова которого приводятся в сообщении.