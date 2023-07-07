МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Прокуратура Московской области проверяет компанию Mars (ООО "Марс") на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, надзорные мероприятия продлятся минимум месяц, следует из ответа ведомства, предоставленного РИА Новости руководителем "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин. Маск прокомментировал мнение о провале ВСУ и поражении США на Украине

По словам Бородина, в начале июня фонд официально обратился с Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить компанию Mars "на предмет финансирования ВСУ". Как утверждает глава фонда, информацию об этом они нашли на официальном сайте Mars.

"Пришел официальный ответ прокуратуры (Московской области), что назначена проверка по этому поводу. Ответ пришел вчера. Мы считаем, что нужно провести тщательную проверку, чтобы контролирующие органы посмотрели, куда действительно уходят деньги, куда направляются финансовые потоки", — сказал Бородин.

Он добавил, что с 4 июля проведение проверки ООО "Марс" продлено еще на 30 суток, кроме того, в официальном ответе на обращение надзорное ведомство обещает уведомить заявителя о результатах надземных мероприятий.

Mars — один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, основанный в 1911 году, штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США). Среди брендов компании — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.