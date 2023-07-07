МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий с 2024 года нулевую ставку НДПИ для газа, добытого на Ямале и Гыдане под производство аммиака и водорода. На рассмотрение Думы его планируется вынести 12 июля. "Новатэк" заключает новые долгосрочные контракты

Документ устанавливает нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых при добыче природного газа и газового конденсата на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и Гыданский в ЯНАО и используемых для производства аммиака или водорода. Это позволит обнулить НДПИ для проекта "Новатэка" "Обский ГХК" по производству аммиака на Ямале.

Бюджетный комитет в пятницу поддержал три поправки к законопроекту, подготовленных рабочей группой под руководством первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова. Одна из них предусматривает вступление закона в силу с 1 января 2024 года, а две других касаются производства сжиженного природного газа (СПГ).

"На заседаниях рабочей группы было принято решение для того, чтобы увеличить возможность выполнения поручения президента по выполнению показателей по сжиженному природному газу за ближайшие годы, расширить круг участников, которые могут производить сжиженный природный газ", — сообщила первый зампред бюджетного комитета Ольга Ануфриева, представляя поправки.

По ее словам, тем компаниям, которые сами не являются недропользователями, но входят в группу с недропользователями, непосредственно добывающими природный газ, дается возможность "на своих мощностях производить" СПГ. Согласно одной из поправок, организация признается входящей в одну группу лиц с налогоплательщиком при выполнении одного из трех условий: доля ее прямого или косвенного участия в налогоплательщике составляет не менее 50% или доля такого участия налогоплательщика в ней составляет не менее 50%, либо одно и то же лицо прямо или косвенно участвует в этой организации и в налогоплательщике и доля каждого такого участия составляет не менее 50%.

Первоначальная редакция законопроекта также предусматривала возможность установления региональными законами пониженной ставки налога на прибыль для компаний, производящих аммиак и водород на новых мощностях на Ямале и Гыдане.

Бюджетный комитет поддержал поправку Ануфриевой, которая позволяет применять пониженную ставку налога на прибыль при производстве аммиака или водорода на новых производственных мощностях из газа или газового конденсата, добытых не только в Ямало-Ненецком автономном округе, но и в других субъектах РФ. "Было согласовано с министерством финансов, правительством, что действительно пониженные ставки могут устанавливаться субъектами тогда, когда будут компании строить заводы и производить аммиак, водород из природного газа вне зависимости от места его добычи", — пояснила Ануфриева.