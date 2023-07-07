МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. АО "Росгеология" и АО "Завод бурового оборудования" подписали первый в отрасли горно-шахтного оборудования офсетный контракт на поставку бурильных труб на сумму 500 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга России. Минпромторг спрогнозировал рост доли российских беспилотников к 2030 году

"При содействии Минпромторга России АО "Росгеология" и АО "Завод бурового оборудования" подписали первый офсетный контракт на поставку бурильных труб. Окончательное подписание контракта на сумму 500 миллионов рублей состоялось 4 июля 2023 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что завод получил заключение о подтверждении производства на территории РФ на эту продукцию в мае 2023 года. Подобные трубы являются рабочим инструментом буровых установок для геологоразведки на твердые полезные ископаемые.

"Подобные соглашения демонстрируют заинтересованность потребителей в отечественном продукте. Долгосрочные договоры на поставку способствуют гарантированному заказу, в рамках которого российские машиностроители могут планировать свои длительные инвестиционные проекты по развитию производства компонентной базы. Сейчас мы работаем над расширением этой практики в отрасли тяжёлого машиностроения", — отметил замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, его слова приводит пресс-служба Минпромторга.