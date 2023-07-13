Международные резервы составили 583 миллиарда долларов на 7 июля
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 7 ИЮЛЯ СОСТАВИЛИ $583,1 МЛРД ПРОТИВ $582,4 МЛРД НА 30 ИЮНЯ — ЦБ
https://1prime.ru/News/20230713/841076648.html
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 7 ИЮЛЯ СОСТАВИЛИ $583,1 МЛРД ПРОТИВ $582,4 МЛРД НА 30 ИЮНЯ — ЦБ
https://1prime.ru/News/20230713/841076648.html
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