МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украина может потерять часть территорий, допустил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Stephen Gardner. Зеленский продал Украину Западу, пишет СМИ

Единственный вариант остановить военный конфликт на Украине — это послать сообщение из Вашингтона в Москву со словами "мы прекращаем поддерживать Украину", считает полковник.

"Президент США должны заявить, что Америка прекращает любую дальнейшую помощь Украине, выводит с ее территории всех военных и сотрудников разведывательных служб. Если мы так поступим, как думаете, что сделают наши союзники? То же самое", — сказал он.

Если русские поймут, что США говорит серьезно, они сядут за стол переговоров, результатом которых все, что останется от Украины — будь это территории к западу от Днепра или они же, но без Одессы, будет сохранять нейтральный статус.

Президент Украины Владимир Зеленский в ужасе от этого, так как ранее он подписал огромное количество контрактов, передавая по ним украинские земли различным компаниям. В том числе, крупнейшему в мире американскому фонду BlackRock. "Чистое безумие": экс-советник Пентагона раскрыл правду о Зеленском

"Если Украина проиграет, и Америка начнет переговоры с русскими, многие из заключенных контрактов окажутся недействительными, и значительная часть обещанных денег не пойдёт туда, куда должна была. И Зеленский это тоже понимает", — говорит эксперт.

Зеленский в отчаянной ситуации — его войска разгромлены, тысячи людей убиты, а он ничего не достиг. А русские сейчас сильны как никогда, намного сильнее, чем мы предполагали, основываясь на ложных данных, резюмирует Макгрегор.