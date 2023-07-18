МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Пользователи Twitter критикуют власти Франции за позицию по выходу России из зерновой сделки, пишут РИА Новости. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

В Елисейском дворце считают, что Россия "шантажирует мир продовольствием", это решение ударит больше всего по бедным странам, и призвали Москву возобновить сделку.

"Как обычно, европоцентристский взгляд на мир чрезвычайно лицемерен. Именно поэтому такие, как Макрон, притворяются что не понимают, как из-за политики Запада голодают бедные страны", — пишет комментатор.

"Макрон пусть подумает о санкциях, введенных против России, от которых пострадали многие страны", — считает пользователь Twitter.

"Запад хотел использовать зерновую сделку против России? Пора думать о последствиях своих действий", — вопрошает участник дискуссии.

Комментаторы согласны, что лидеры стран Запада транслировали систематическую ложь о зерновой сделке. Они говорили, что сделка заключена для преодоления голода в беднейших странах — Африки, Азии и Латинской Америки. Но это оказалось неправдой. Только небольшая часть зерновых запасов доходила до таких стран. А большая часть зерна направлялась в развитые страны. Лицемерие руководителей стран Запада уже зашкаливает, резюмировали они.

Напомним, с 18 июля Росси остановила отправку зерна через порты Одессы, Черноморска и Южного. Черноморская зерновая инициатива просуществовала год — в июле 2022 года меморандум подписали Россия, Турция, Украина и ООН.