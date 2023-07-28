ЦБ ужесточит с октября выдачу ипотечных кредитов
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ С ОКТЯБРЯ УЖЕСТОЧИТ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫДАЧИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ — РЕГУЛЯТОР
https://1prime.ru/News/20230728/841222128.html
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ С ОКТЯБРЯ УЖЕСТОЧИТ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫДАЧИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ — РЕГУЛЯТОР
https://1prime.ru/News/20230728/841222128.html
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