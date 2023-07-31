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2023
https://1prime.ru/News/20230731/841235447.html
Индекс Мосбиржи повышается на 0,8 процента на старте торгов
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Российский рынок акций повышается примерно на 0,8% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,94%, до... ПРАЙМ, 31.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,8% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,94%, до 3033,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1035,01 пункта.