МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается примерно на 0,8% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,94%, до 3033,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1035,01 пункта.