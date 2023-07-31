МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 1,3%, следует из данных Центробанка. Центробанк ограничит начинающим инвесторам размер кредитного плеча

Показатель на 1 июля 2023 года составил 87,277 триллиона рублей после 86,197 триллиона на 1 июня. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,079 триллиона рублей.