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2023
https://1prime.ru/News/20230731/841246638.html
Денежная масса в национальном определении в июне выросла на 1,3 процента
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 1,3%, следует из данных Центробанка. Показатель на 1 июля 2023 года составил 87,277... ПРАЙМ, 31.07.2023
финансы, новости, россия, центробанк, объем денежной массы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июне вырос на 1,3%, следует из данных Центробанка.
Показатель на 1 июля 2023 года составил 87,277 триллиона рублей после 86,197 триллиона на 1 июня. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 1,079 триллиона рублей.