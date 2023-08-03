Расходы Сбербанка на резервы составили 187 миллиарадов рублей
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. РАСХОДЫ СБЕРБАНКА НА РЕЗЕРВЫ ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ 2023 Г СОСТАВИЛИ 186,9 МЛРД РУБ — ОТЧЕТНОСТЬ
https://1prime.ru/News/20230803/841279988.html
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. РАСХОДЫ СБЕРБАНКА НА РЕЗЕРВЫ ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ 2023 Г СОСТАВИЛИ 186,9 МЛРД РУБ — ОТЧЕТНОСТЬ
https://1prime.ru/News/20230803/841279988.html
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