Нефтяники получили из российского бюджета 110,4 миллиарда рублей
Москва, 3 авг — ПРЙАМ. НЕФТЯНИКИ В ИЮЛЕ ПОЛУЧИЛИ ИЗ БЮДЖЕТА РФ 110,4 МЛРД РУБ ПО ТОПЛИВНОМУ ДЕМПФЕРУ — МИНФИН РФ
https://1prime.ru/News/20230803/841281767.html
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Москва, 3 авг — ПРЙАМ. НЕФТЯНИКИ В ИЮЛЕ ПОЛУЧИЛИ ИЗ БЮДЖЕТА РФ 110,4 МЛРД РУБ ПО ТОПЛИВНОМУ ДЕМПФЕРУ — МИНФИН РФ
https://1prime.ru/News/20230803/841281767.html
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