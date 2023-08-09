МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль ослабел по итогам торгов среды: укрепления рубля после решения ЦБ приостановить с 10 августа до конца года покупки валюты по бюджетному правилу не хватило, чтобы завершить торги "в плюсе", следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 10 копеек, до 97,2 рубля, юаня — на 1 копейку, до 13,43 рубля, евро — на 18 копеек, до 106,64 рубля. При этом до объявления решения ЦБ доллар дорожал примерно на 30 копеек, до 97,5 рубля, юань — на 4 копейки, до 13,46 рубля, а евро — на 50 копеек, примерно до 107 рублей.

Объем торгов юанем составил 131,88 миллиарда рублей против 109,01 миллиарда по доллару и 36,31 миллиарда по евро.

К 19.43 мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,44%, до 86,55 доллара за баррель.

ПАУЗА В ПОКУПКАХ ВАЛЮТЫ НЕСИЛЬНО ПОДДЕРЖАЛА РУБЛЬ

Сегодня Банк России для снижения волатильности на финансовом рынке принял решение с 10 августа и до конца 2023 года не покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, но при этом продолжать проводить связанные с ФНБ операции по продаже иностранной валюты на 2,3 миллиарда рублей в день. Решение о возобновлении операций будет принято с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

При этом регулятор отметил, что решение об отложенных Банком России в 2023 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

"Решение ЦБ было ожидаемым на фоне продолжающегося падения рубля: если не сегодня, то скорее всего такое решение было бы принято в конце месяца, когда рост нефтегазовых доходов привёл бы к чистым покупкам валюты со стороны Минфина и ЦБ на рынке (в августе сохранялись чистые продажи на уровне 0.5 миллиарда рублей в месяц)… Данный фактор однозначно окажет поддержку рублю и поможет стабилизировать его в краткосрочной перспективе, но едва ли сам по себе приведёт к значительному укреплению рубля", — считает Анатолий Трифонов из "БКС Форекс".

Юрий Кравченко из "Велес Капитала" также считает, что в количественном выражении решение Банка России будет не столь заметно, однако позиция регулятора может немного охладить пыл покупателей валюты.

ПРОГНОЗЫ

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" прогнозирует, что до конца текущей недели курс доллара будет двигаться в рамках диапазона 94-98 рублей. По его мнению, девальвационный импульс замедлился. Переходу рубля к укреплению могут поспособствовать выросшие с конца июля цены на нефть, сужение спреда между ценой на нефть марки Urals и марки Brent, монетарная жесткость банка России и улучшение динамики ВВП, считает аналитик.

При этом он допускает, что на фоне сезонного снижения ликвидности курс доллара может протестировать новые пики ближе к отметке в 100 рублей.

"Мы не исключаем, что потенциальные инфляционные риски и всплеск инфляционных ожиданий в случае дальнейшего продвижения доллара к трехзначным уровням могут не только заставить ЦБ увеличить шаг повышения ключевой ставки в сентябре, но и вынудить уже сейчас к ужесточению валютных ограничений для ослабления давления на рубль", — полагает Кравченко.