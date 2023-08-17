МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,54 трлн йен -0,56 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (июль) 1,5% -0,3% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (июль) 0,043 трлн йен -0,079 трлн йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (июль) 31,6 тыс -14,6 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (июль) 38 тыс -24,2 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (июль) 3,5% 3,7% (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 1,2% -0,4% (факт)
9:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 3,605%  
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь) -0,3 млрд евро 18,3 млрд евро
13:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 248 тыс 240 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август) -13,5 -10
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август) -1 -0,7
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июнь) 11,16 млрд канад. долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.08) 586,6 млрд долл (на 04.08)  
  RUB Группа Эталон — делистинг депозитарных расписок /ГДР/ с Лондонской биржи /LSE/    