События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 августа
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,54 трлн йен
|-0,56 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (июль)
|1,5%
|-0,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (июль)
|0,043 трлн йен
|-0,079 трлн йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (июль)
|31,6 тыс
|-14,6 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (июль)
|38 тыс
|-24,2 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (июль)
|3,5%
|3,7% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|1,2%
|-0,4% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|3,605%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-0,3 млрд евро
|18,3 млрд евро
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|248 тыс
|240 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август)
|-13,5
|-10
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август)
|-1
|-0,7
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (июнь)
|11,16 млрд канад. долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.08)
|586,6 млрд долл (на 04.08)
|RUB
|Группа Эталон — делистинг депозитарных расписок /ГДР/ с Лондонской биржи /LSE/
https://1prime.ru/News/20230817/841482787.html