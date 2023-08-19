МИНСК, 19 авг — ПРАЙМ. Белорусский инвестфорум пройдет 23 ноября в Москве, сообщил в субботу директор белорусского Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) Дмитрий Красовский. В Минтрансе Белоруссии рассказали о либерализации автоперевозок с Россией

"Белорусский инвестиционный форум традиционно проводится в крупных финансовых центрах. В предыдущие годы это были Лондон, Дубай, Стамбул и многие другие. В этом же году мы решили сделать акцент на российско-белорусском сотрудничестве и провести сразу два форума — один в Беларуси, второй в России. Мы уже успешно провели форум на белорусской стороне, в Бобруйске, а сейчас усердно готовимся к предстоящему мероприятию в Москве. Уверен, это будет важное событие для российско-белорусского инвестиционного сотрудничества", — цитирует Красовского агентство Белта.

Ожидается, что форум соберет более 300 участников, собственников и топ-менеджеров иностранного бизнеса, лидеров мнений среди инвестиционного и делового сообщества, профильных экспертов, высокопоставленных представителей госсектора, свободных и особых экономических зон, информировали в НАИП.