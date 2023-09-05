МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается примерно на 0,2%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,16%, до 3274,19 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,35%, до 1059,35 пункта. Рубль снижается к основным валютам в начале недели