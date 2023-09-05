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2023
https://1prime.ru/News/20230905/841657820.html
Российский рынок акций незначительно повышается
Новости
Новости
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается примерно на 0,2%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,16%, до 3274,19... ПРАЙМ, 05.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается примерно на 0,2%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.01 мск растет на 0,16%, до 3274,19 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,35%, до 1059,35 пункта.