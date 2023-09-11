МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову с предложением отложить назначение штрафов за нарушение маркировки рекламы – до окончательной выработки условий такой маркировки и формирования правоприменительной практики, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена.

С 1 сентября 2022 года в России действуют поправки в закон "О рекламе" № 347-ФЗ, согласно которым рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем обязаны предоставлять в Роскомнадзор типизированную информацию о рекламных сообщениях в интернете.

"С октября прошлого года система работала в тестовом режиме, но с 1 сентября 2023-го за нарушение этого закона на участников рынка могут возлагаться штрафы в размере от 10 (нижняя граница для физлиц) до 500 (верхняя граница для организаций) тысяч рублей", — подчеркивается в пресс-релизе.

Сохранение этой тенденции применительно к интернет-рекламе может создать для небольших рекламораспространителей и рекламодателей (особенно, если размещения носят разовый характер) дополнительную нагрузку, отмечается в сообщении.

По словам Титова, предпринимателей беспокоит неопределенность новых норм, "неясно, какая реклама подпадает под их действие, в частности, относятся ли к ней информационные размещения в телеграм-каналах".

В этой связи уполномоченный, указывается в пресс-релизе, предложил главе антимонопольной службы инициировать мораторий на применение штрафов по новым частям 15-17 14.3 КоАП РФ до момента формирования полноценной правоприменительной практики.

Титов также обратился к ФАС и Роскомнадзору с предложением выпустить на этот счет совместные методические рекомендации. А их наполнение, по мнению бизнес-омбудсмена, могло бы быть выработано в ходе открытой встречи представителей двух ведомств, аппарата уполномоченного и самих предпринимателей, сообщается в пресс-релизе.