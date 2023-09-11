МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. России следует ввести такой же порог на переводы рублей физическими лицами за границу, как и на валюту — в 100 миллионов рублей в месяц, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на 1 миллион долларов в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например", — заявил банкир в интервью РБК.

"Можно сделать порог 100 миллионов — такой же, как на валюту", — ответил Костин на вопрос, какой порог на вывод рублей можно сделать.

Костин думает, что Центральный банк рассматривает такую меру наряду с другими опциями. "ЦБ уже поднял ставку ключевую и поднимет, может быть, еще раз. Эти меры должны повлиять (на рубль – ред.) — не повлияют, уверен, будут найдены другие меры", — отметил банкир.

В конце марта Банк России продлил еще на полгода, до 30 сентября, ограничения на перевод средств за рубеж, согласно которым граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте.