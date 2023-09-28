МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (август) 0,5% 0,2% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 2,6% 3,5%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сентябрь) 2,4% 3,3%
10:00 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
10:45 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/    
12:10 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 4,2%  
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,4%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 6,1% 4,6%
15:30 USD США — ВВП (кв/кв) (2кв2023) 2% 2,2%
15:30 USD США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2023) 4,1% 2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 201 тыс 217 тыс
17:00 USD США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (август) 0,9% -0,2%
20:00 USD США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот 4,212%  
23:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.09) 576,7 млрд долл (на 15.09)  
  RUB Татнефть — повторное ВОСА (ВОСА, назначенное на 21.09.2023, не состоялось в связи с отсутствием кворума, реестр закрыт 27.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 11.10.2023) 32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) + 27,71 (фин) (ао, ап) — див-д 2022 27,54 (1П2023, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2023