События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 сентября
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 28 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|0,5%
|0,2% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|2,6%
|3,5%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сентябрь)
|2,4%
|3,3%
|10:00
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|10:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
|12:10
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|4,2%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,4%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|6,1%
|4,6%
|15:30
|USD
|США — ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|2%
|2,2%
|15:30
|USD
|США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2023)
|4,1%
|2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|201 тыс
|217 тыс
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (август)
|0,9%
|-0,2%
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот
|4,212%
|23:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 22.09)
|576,7 млрд долл (на 15.09)
|RUB
|Татнефть — повторное ВОСА (ВОСА, назначенное на 21.09.2023, не состоялось в связи с отсутствием кворума, реестр закрыт 27.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023, реестр для выплаты — 11.10.2023)
|32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) + 27,71 (фин) (ао, ап) — див-д 2022
|27,54 (1П2023, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2023
https://1prime.ru/News/20230928/841835294.html