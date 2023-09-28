МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин России решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей, пусть банки кредитуют экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов. Минфин проследит за тем, чтобы банки платили дивиденды

"Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве, и решили ограничить заимствования в текущем году где-то на триллион рублей. Снизить программу. Пускай теперь (банки — ред.) сидят и кредитуют экономику, а не бюджет", — сказал он на пленарной сессии Московского финансового форума.

Программа заимствований Минфина России на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.