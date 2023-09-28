2023-09-28T14:10:14+03:00
2023-09-28T14:10:14+03:00
2023-09-28T14:10:14+03:00
2023
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Минфин решил снизить программу внутренних займов на 2023 год
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Минфин России решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей, пусть банки кредитуют экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Мы тут... ПРАЙМ, 28.09.2023
новости, россия, минфин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин России решил снизить программу внутренних заимствований на 2023 год на 1 триллион рублей, пусть банки кредитуют экономику, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы тут посоветовались в министерстве финансов, в правительстве, и решили ограничить заимствования в текущем году где-то на триллион рублей. Снизить программу. Пускай теперь (банки — ред.) сидят и кредитуют экономику, а не бюджет", — сказал он на пленарной сессии Московского финансового форума.
Программа заимствований Минфина России на внутреннем рынке на текущий год по закону о бюджете составляет 2,5 триллиона рублей. У Минфина также есть право занять дополнительно 1 триллион рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.