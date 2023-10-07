МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Уставшие от конфликта на Украине европейцы рано или поздно заставят Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой, сообщает британский телеканал Sky News. Кандидат в президенты США обвинил Киев во лжи о Донбассе

"Хотя на Западе по-прежнему широко распространены симпатии к тяжелому положению Украины, в постпандемическую эпоху, когда возникают проблемы со стоимостью жизни и высокими затратами на электроэнергию, необходимо сделать выбор", — указывает автор сообщения.

Экономика стран, помогающих Зеленскому, пострадала, а жители этих стран все больше и больше жалуются на усугубляющиеся внутренние проблемы. Недавний опрос в США подтверждает, что многие американцы против продолжения поддержки Украины, сообщает Sky News

"Ситуация складывается таким образом, что напрашивается вопрос, а не идет ли речь о начале конца для Украины", — отмечается на сайте телеканала.

Журналист Sky News подметил, что сторонники Киева не готовы к затяжному конфликту, а неудача украинской стороны в летнем наступлении предполагает, что конфликт окажется именно таким.

"Решение о том, что делать дальше, остается за (Владимиром) Зеленским, но поскольку все конфликты либо заканчиваются поражением одной стороны (что маловероятно в данном случае), либо достижением компромисса, все уже решено", — заключил автор британского новостного издания.