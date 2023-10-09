2023-10-09T10:34:00+03:00
2023-10-09T10:34:00+03:00
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https://1prime.ru/News/20231009/841925775.html
Автодорожная часть Крымского моста будет временно закрыта 10 октября
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Автодорожную часть Крымского моста перекроют 10 октября с 10.00 до 17.00 для ремонтно-восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на... ПРАЙМ, 09.10.2023
новости, россия, крымский мост
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Автодорожную часть Крымского моста перекроют 10 октября с 10.00 до 17.00 для ремонтно-восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на транспортном переходе.
"Десятого октября на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста с 10.00 до 17.00 для ремонтно-восстановительных работ", — говорится в сообщении.
Водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией.