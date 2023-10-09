СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — ПРАЙМ. Автодорожную часть Крымского моста перекроют 10 октября с 10.00 до 17.00 для ремонтно-восстановительных работ, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на транспортном переходе. Крымский мост открыли для движения транспорта

"Десятого октября на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста с 10.00 до 17.00 для ремонтно-восстановительных работ", — говорится в сообщении.

Водителей призвали заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией.