МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших в России производителей сортового проката, компания "Промсорт", снизила цены на арматуру после совещания с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). ФАС изучает обоснованность цен на арматуру и цемент

"Компания "Промсорт", один из крупнейших в России производителей сортового проката, снизила цены на арматуру по прейскуранту после совещаний с профильными ведомствами и ФАС", — уточняется в сообщении компании.

Компания достигла соглашения, согласно которому государственные стройки будут обеспечены арматурой по фиксированным ценам.

Предложения компании о специальных ценах для государственных проектов уже направлены в Министерство промышленности и торговли.

Представители "Промсорта" также отметили, что повышение цен на арматуру с начала года было обусловлено увеличением стоимости ее производства.

Ранее Минпромторг направил запрос в ФАС о предписаниях производителям арматуры относительно их поведения на рынке.

В начале сентября заводы по производству сортового проката, принадлежащие "Новолипецкому металлургическому комбинату" (НЛМК), были проданы компании "Промсорт".

ФАС в настоящее время оценивает обоснованность повышения цен на арматуру и анализирует рынок этой продукции.

Согласно данным Единой государственной регистрации юридических лиц "НЛМК-Калуга" и "Вторчермет", предприятия НЛМК 6 сентября перешли в собственность структуры владельца промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Евгения Зубицкого — "Промсорт".