МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить трех новых членов совета директоров Банка России и продлить полномочия четырех действующих. Набиуллина рассказала, что беспокоит Центробанк

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила назначить Елизавету Данилову, Рустема Марданова и Ларису Павлову в качестве новых членов Совета директоров.

Она также предложила продлить полномочия Владимира Чистюхина, Алексея Гузнова, Михаила Мамуты и Алексея Симановского, чьи сроки заканчиваются на этой неделе.

Предложения будут обсуждены в Государственной Думе 12 октября, а на 10 октября запланирована встреча руководства ЦБ и Госдумы.

Совет директоров Банка России является коллегиальным органом управления, включая председателя и 14 членов Совета директоров, работающих в регуляторе на постоянной основе.

Назначение членов Совета директоров осуществляется Государственной Думой по представлению председателя Центрального банка и согласованию с Президентом России.