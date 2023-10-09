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Комитет Госдумы рассмотрел изменения в совете директоров Банка России
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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить трех новых членов совета директоров Банка России и продлить полномочия четырех действующих... ПРАЙМ, 09.10.2023
экономика, новости, эльвира набиуллина, россия, цб
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить трех новых членов совета директоров Банка России и продлить полномочия четырех действующих.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила назначить Елизавету Данилову, Рустема Марданова и Ларису Павлову в качестве новых членов Совета директоров.
Она также предложила продлить полномочия Владимира Чистюхина, Алексея Гузнова, Михаила Мамуты и Алексея Симановского, чьи сроки заканчиваются на этой неделе.
Предложения будут обсуждены в Государственной Думе 12 октября, а на 10 октября запланирована встреча руководства ЦБ и Госдумы.
Совет директоров Банка России является коллегиальным органом управления, включая председателя и 14 членов Совета директоров, работающих в регуляторе на постоянной основе.
Назначение членов Совета директоров осуществляется Государственной Думой по представлению председателя Центрального банка и согласованию с Президентом России.