МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств-участников СНГ, директор ФСБ России Александр Бортников заявил о том, что планы Киева и Лондона по совершению диверсий на российских атомных электростанциях поднимают террористическую угрозу на новый уровень. Киев готов ответить России на "энергетический терроризм"

Он отметил, что в августе ФСБ задержала членов украинской диверсионно-разведывательной группы, подготовленной спецназом британской армии, которые планировали диверсии на Смоленской и Курской атомных электростанциях.

В результате этих действий был аварийно остановлен второй блок Курской АЭС. Бортников заявил, что такие планы следует рассматривать как ядерный терроризм.

"Возникает вопрос: понимают ли в Лондоне безрассудный характер действий своих спецслужб? И на что, в конечном итоге, эти безумцы рассчитывают? Ведь своими действиями они переводят террористическую угрозу на более высокий уровень", — прокомментировал Бортников.

Он призвал международное сообщество разработать новые подходы к борьбе с терроризмом и его источниками.

"Это требует от мирового сообщества выработки принципиально новых подходов в сфере борьбы с терроризмом, его идейными вдохновителями, спонсорами и проводниками", — добавил он.