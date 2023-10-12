2023-10-12T10:48:43+03:00

2023-10-12T10:48:43+03:00

2023-10-12T10:48:43+03:00

2023

https://1prime.ru/News/20231012/841961397.html

Новак назвал сумму глобальных недоинвестциий в нефтегазовую отрасль

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https://россиясегодня.рф

ГЛОБАЛЬНЫЕ НЕДОИНВЕСТИЦИИ В НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ $1 ТРЛН — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 12.10.2023

нефть, энергетика, новости, газ, александр новак, нефть, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60