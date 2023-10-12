2023-10-12T10:48:43+03:00
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2023-10-12T10:48:43+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231012/841961397.html
Новак назвал сумму глобальных недоинвестциий в нефтегазовую отрасль
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ГЛОБАЛЬНЫЕ НЕДОИНВЕСТИЦИИ В НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ $1 ТРЛН — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 12.10.2023
нефть, энергетика, новости, газ, александр новак, нефть, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — МОСКВА. ГЛОБАЛЬНЫЕ НЕДОИНВЕСТИЦИИ В НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ $1 ТРЛН — НОВАК
Новость дополняется