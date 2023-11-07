МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Американские и украинские чиновники кулуарно выдвигают друг против друга обвинения из-за провала контрнаступления ВСУ, пишет Washington Post. Во Франции рассказали, что США уготовили Зеленскому из-за провала ВСУ

По данным газеты, американцы недовольны тем, что украинцы не провели должной работы по общевойсковому наступлению в натовском стиле и вернулись к типу "войны на истощение", одновременно перебрасывая крайне необходимые войска для противостояния в районе Бахмута (украинское название Артемовска в ДНР).

Украинцы, в свою очередь, жалуются, что Запад не предоставил им оружия в количестве достаточном для прорыва российских укреплений и что многие из полученных ими вооружений находятся в нерабочем состоянии.

"Украине не хватает средств разминирования и бронетехники – и, что более важно, недостаточно авиации, чтобы удержать российские пилотируемые и беспилотные самолеты от атак на украинские войска, когда они пытаются прорваться через минные поля", — говорится в публикации.

Американские войска никогда не стали бы атаковать укрепленные позиции без превосходства в воздухе, однако Пентагон ожидал, что ВСУ поступят именно так, пишет автор.

Кроме того, как отмечается, администрация президента Джо Байдена не отправляла на Украину танки M1 Abrams и армейские тактические ракетные системы ATACMS до этой осени — новое оружие пришло слишком поздно, чтобы повлиять на летнее контрнаступление.